18 Три друга А., Б., и В. летят на самолете. При регистрации им достались три кресла подряд, и друзья заняли их в случайном порядке. Найдите вероятность того, что А. сидит рядом с Б.

Гость: Гость:

Давай попробуем рассуждать логически. Всего имеется 6 вариантов как друзья могут занять места. При этом только два варианта: АВБ и ВБА будут такими, что А и Б не сидят рядом. Значит они сидят рядом в 6-2 = 4 случаях. Следовательно, вероятность что они сидят рядом получается 4/6 = 2/3.