Кто такой васютка с расказа ВАСЮТКИНА ОЗЕРО
Литература
Кто такой васютка с расказа ВАСЮТКИНА ОЗЕРО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Васютка это главный герой рассказа))
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