Помогите пожалуйста Расставите коэффициенты, используя метод электронного бал??нса: S+HNO3-►SO2+NO2+H2O, PbO2+HCI-►PbCI2+CI2+H2O

Химия
Помогите пожалуйста Расставите коэффициенты, используя метод электронного бал??нса: S+HNO3-►SO2+NO2+H2O, PbO2+HCI-►PbCI2+CI2+H2O
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