Sin(180-60)+cos(270+30),числа в градусах.. cos(360-60)+cos(270+60) cos(270+60)+cos(180-60) Помогите пожалуйста

Математика
Sin(180-60)+cos(270+30),числа в градусах.. cos(360-60)+cos(270+60) cos(270+60)+cos(180-60) Помогите пожалуйста
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