На складе было 800 мешков муки с мельницы привезли ещё 150 мешков три пятых всей муки отправили в пекарне Сколько мешков муки осталось на складе

Математика

На складе было 800 мешков муки с мельницы привезли ещё 150 мешков три пятых всей муки отправили в пекарне Сколько мешков муки осталось на складе

Автор: Гость