На складе было 800 мешков муки с мельницы привезли ещё 150 мешков три пятых всей муки отправили в пекарне Сколько мешков муки осталось на складе
Математика
На складе было 800 мешков муки с мельницы привезли ещё 150 мешков три пятых всей муки отправили в пекарне Сколько мешков муки осталось на складе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)950*3/5=570 мешков муки отправили в пекарню 2)950-570=380 Ответ:380
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