Основные идеи люцеранской церкви. СРОООЧНООО!! зарание, спасибо!

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В богослужении - верующие становятся не просто зрителями, а живыми участниками. Появляется церковное пение и литургический диалог, а не только слушание, как это было в средневековом католичестве.Перевод на родной и понятный язык Священного Писания и литургического чина. Осмысление важности верных приоритетов в церковном служении, в богословии и в христианской жизни вообще.Катехизация теперь занимает особое место в церковной практике; прихожанам разъясняются основные вопросы веры: о Боге, о Церкви, о Литургии, о Священном Писании, о человеке, о труде, о положении в обществе и об отношении друг ко другу.Переосмысливается и отношение к обрядам и к различным традициям, средневековое множество которых, неосознанно становилось иногда более помехой, чем помощью в жизни христианина, и в жизни общины вообще.Ясное различение Закона и Евангелия в Священном Писании и теперь является отличительной чертой лютеранского богословия и лютеранской проповеди."Теология Креста" как средоточие всего христианского учения - в противоположность "теологии славы".Протестантская этике труда - хорошо отражает социальное и нравственное значение Реформации.Протестантская этика основана на честности, богобоязненности, трудолюбии, с уважением начальства и властей. Глядя с позиции конфессионального лютеранства, хотелось бы добавить, что популярный лозунг "только Писание, только вера, только Благодать" появился гораздо позже, в период поиска компромиссов с кальвинистами. Безусловно, Писание играет основное значение в церковном богословии. Несомненно, одна из центральных идей реформации - это оправдание по вере. Тема Божественной Благодати была также особо отражена в богословии Реформации. Однако, будет серьезным упущением не отметить особую важность для лютеран Истории Церкви, Богословия Таинств и Божественной Литургии. Одно из специфических учений лютеранской теологии - это учение о средствах благодати. Изложение этой темы можно прочесть в Книге Согласия и в учебнике "Христианская Догматика" Мюллера (Фонд "Лютеранское Наследие").