Бассейн вмещает 275.5тыс.литров воды. Для наполнения бассейна проведены 2 трубы: че??ез одну трубу за 0.8ч вливается 104 тыс. литров воды, а через другую за 0.7 ч 112 тыс. литров. За какое время наполнится пустой бассейн, если...

Гость: Гость:

104 тыс л:0,8 час=130 тыс л/час (вливается через 1-ю трубу в час) 112 тыс л:0,7 час=160 тыс л/час (вливается через 2-ю трубу в час) 130 тыс л/час+160 тыс л/час=290 тыс л/час (вливается через две трубы в час) 275,5 тыс л:290 тыс л/час=0,95 час (наполнится) Ответ: бассейн наполнится двумя трубами за 0,95 часа или 57 минут 0,95 часа=57 минут (1 час=60 мин; 60*0,95=57)