Помогите решить 12 , 13. Буду очень благодарен
Алгебра
Помогите решить 12 , 13. Буду очень благодарен
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Мне кажется, что в 13 ответ А
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