В окружность вписан четырехугольник два угла которого равны 97 и 112 найдите величи??у угла противоположного большему из указанных дайте пожалуйста полный ответ,если не сложно

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По свойству вписанного в окружность четырехугольника мы знаем, что в любом вписанном в окружность четырехугольнике сумма противоположных углов равна 180градусов Отсюда нам нужен угол, противоположный данному большему углу, т е 180-112=68