Найдите предложение с прямым дополнением: 1. Книга лежит на столе. 2. Отпуск мы про??ели весело. 3.Отчет был подписан всеми членами комиссии. 4. На уроке мы узнали много интересного Какое слово образовано суффиксальным спосо...
Русский язык
Найдите предложение с прямым дополнением: 1. Книга лежит на столе. 2. Отпуск мы про??ели весело. 3.Отчет был подписан всеми членами комиссии. 4. На уроке мы узнали много интересного Какое слово образовано суффиксальным способом? 1. восстановление 2.помолодеть 3. премиленький 4.подножный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямое дополнение должно быть в винительном падеже без предлога (иногда в родительном), подходит вариант 4. восстановление- образованно суффиксальным способом
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