Два пирата играли на золотые монеты. Игра состояла из трех партий: второй проиграл половину монет, имевшихся у него в начале игры первый проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после первой партии второй п...

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Два пирата играли на золотые монеты. Игра состояла из трех партий: второй проиграл половину монет, имевшихся у него в начале игры первый проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после первой партии второй проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после второй партии В результате у первого оказалось 28 монет, а у второго – 12. Сколько монет было у первого пирата до начала игры?

Автор: Гость