Два пирата играли на золотые монеты. Игра состояла из трех партий: второй проиграл половину монет, имевшихся у него в начале игры первый проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после первой партии второй п...

Информатика
Два пирата играли на золотые монеты. Игра состояла из трех партий: второй проиграл половину монет, имевшихся у него в начале игры первый проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после первой партии второй проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после второй партии В результате у первого оказалось 28 монет, а у второго – 12. Сколько монет было у первого пирата до начала игры?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - количество монет у   I y -  количество монет у  II 1-ая партия:  I   X+Y/2 ;       II  Y-Y/2=У/2 2-ая партия:  I   (X+Y/2)/2    II  Y/2+(X+Y/2)/2=Y*3/4+X/2 3-я партия:   I  (X+Y/2)/2+1/2(Y*3/4+X/2)=X*3/4+Y* 5/8                       II   Y*3/8+X/4 Cистема: X*3/4+Y*5/8=28 (X/4+Y*3/8)=12   Решение этой системы:    Х=24  Y=16 Ответ 24 монеты у первого; 16 монет у второго
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