Два пирата играли на золотые монеты. Игра состояла из трех партий: второй проиграл половину монет, имевшихся у него в начале игры первый проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после первой партии второй п...
Информатика
Два пирата играли на золотые монеты. Игра состояла из трех партий: второй проиграл половину монет, имевшихся у него в начале игры первый проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после первой партии второй проиграл половину от количества монет, образовавшегося у него после второй партии В результате у первого оказалось 28 монет, а у второго – 12. Сколько монет было у первого пирата до начала игры?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X - количество монет у I y - количество монет у II 1-ая партия: I X+Y/2 ; II Y-Y/2=У/2 2-ая партия: I (X+Y/2)/2 II Y/2+(X+Y/2)/2=Y*3/4+X/2 3-я партия: I (X+Y/2)/2+1/2(Y*3/4+X/2)=X*3/4+Y* 5/8 II Y*3/8+X/4 Cистема: X*3/4+Y*5/8=28 (X/4+Y*3/8)=12 Решение этой системы: Х=24 Y=16 Ответ 24 монеты у первого; 16 монет у второго
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прямоугольник разбит на квадраты. Найди периметр прямоугольника ,если сторона за??рашенного квадрата 9 см
Українська мова
Математика
Математика