Расположите вещества в порядке усиления их основных свойств: А). H2O, Б). NH3 , В) CH3─NH2, ??)C6H5─NH2
Химия
Расположите вещества в порядке усиления их основных свойств: А). H2O, Б). NH3 , В) CH3─NH2, ??)C6H5─NH2
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В порядке усиления основных свойств АГБВ
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