Расположите вещества в порядке усиления их основных свойств: А). H2O, Б). NH3 , В) CH3─NH2, ??)C6H5─NH2

Химия

Расположите вещества в порядке усиления их основных свойств: А). H2O, Б). NH3 , В) CH3─NH2, ??)C6H5─NH2

Автор: Гость