Помогите решить 31 , 32. Буду очень благодарен
Алгебра
Помогите решить 31 , 32. Буду очень благодарен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31. Ответ: -1,75 32. ОДЗ: x²+4x≠0 x(x+4)≠0 x≠0 x≠ -4 (x+2)² >0 при любом значении х. Решение неравенства зависит от знаменателя: x(x+4)<0 x=0 x= -4 + - + ------- -4 ---------- 0 ----------- \\\\\\\\\\\\\ x∈(-4; 0) x= -1 - наибольшее целое число. Ответ: -1.
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