13 На экзамене по геометрии школьнику достается один вопрос из списка экзаменацио??ных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему: «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос на тему «Параллелогр...

Математика
13 На экзамене по геометрии школьнику достается один вопрос из списка экзаменацио??ных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему: «Вписанная окружность», равна 0,2. Вероятность того, что это вопрос на тему «Параллелограмм», равна 0,15. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто складываешь 0.2 и 0.15 Так как нам подходит и то, и то (ИЛИ) значит вероятность равна 35%, тоесть 0.35
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