Какими чертами характера наделил Чуба Гоголь? Что помогло вам это понять? Помогит?? пожалуйста!!!

Литература
Какими чертами характера наделил Чуба Гоголь? Что помогло вам это понять? Помогит?? пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Четкость, понтовость, несуразность, вычурность, это особенно подчеркивается в эпизоде когда чичиков предстает перед всеми героями в роли ревизора, сам того не подозревая, что его все приняли за несуразного ревизора, он как бы пользуется этим, тем самым доказывая свой характер в романе.Чичиков постоянно меняется и почти копирует манеры поведения своих собеседников.
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