Какими чертами характера наделил Чуба Гоголь? Что помогло вам это понять? Помогит?? пожалуйста!!!

Гость: Гость:

Четкость, понтовость, несуразность, вычурность, это особенно подчеркивается в эпизоде когда чичиков предстает перед всеми героями в роли ревизора, сам того не подозревая, что его все приняли за несуразного ревизора, он как бы пользуется этим, тем самым доказывая свой характер в романе.Чичиков постоянно меняется и почти копирует манеры поведения своих собеседников.