Решите уравнение (4,1-x)-17=-8,1

Математика
Решите уравнение (4,1-x)-17=-8,1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,1-x) - 17 = -8,1 4,1 - x - 17 = -8,1 -x = -8,1 - 4,1 + 17 -х = 4,8 х = -4,8 Ответ: -4,8  — корень уравнения.   
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