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Разность чисел 30028 и 16946 увеличить в 3 раза
Математика
Разность чисел 30028 и 16946 увеличить в 3 раза
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Ответ : (30028 - 16946) * 3 = 13082 * 3 = 39246
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