Разреды местоимения и какие к ним подходят местоимения

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Местоимение — это самостоятельная часть речи, которая используется вместо имени существительного, прилагательного, числительного и др. Личные я, ты, он, она, мы, вы, они Возвратное себя, себе и т.п. Притяжательные мой, твой ваш, наш, его, их Относительные ( вопросительные) кто, что, какой, каков, который, чей, сколько, каковой Отрицательные никто, ничто, никакой, ничей, некого, Неопределенные некто, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-нибудь, какой-либо и др. Указательные тот, этот, такой, таков, столько Определительные весь, всякий, каждый, любой, иной, другой Разряды местоимений зависят от лексико-грамматических особеннностей.