Разреды местоимения и какие к ним подходят местоимения

Русский язык
Разреды местоимения и какие к ним подходят местоимения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Местоимение — это самостоятельная часть речи, которая используется вместо имени существительного, прилагательного, числительного и др. Личные  я, ты, он, она, мы, вы, они Возвратное себя, себе и т.п. Притяжательные мой, твой ваш, наш, его, их Относительные ( вопросительные) кто, что, какой, каков, который, чей, сколько, каковой  Отрицательные никто, ничто, никакой, ничей, некого, Неопределенные некто, нечто, некоторый, несколько, кто-то, что-нибудь, какой-либо и др. Указательные тот, этот, такой, таков, столько Определительные весь, всякий, каждый, любой, иной, другой Разряды местоимений зависят от лексико-грамматических особеннностей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение (36-x)*6=144
Ответить
Русский язык
Отметьте устойчивые выражения со словом волк
Ответить
Английский язык
Как будет в будущем году
Ответить
Математика
Помогитеее! решите плиз!
Ответить
Математика
Из двух городов,расстояние между которыми 520км,одновременно вышли на встречу друг другу два поезда и встретились через 4 часа.Один поезд шёл со ск...
Ответить