Реактивный самолёт за 3ч пролетел 2580км пути, а вертолёт за 2 ч - 430км пути . Во скольк?? раз скорость реактивногосамолёта больше скорости вертолёта

Математика

Реактивный самолёт за 3ч пролетел 2580км пути, а вертолёт за 2 ч - 430км пути . Во скольк?? раз скорость реактивногосамолёта больше скорости вертолёта

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