Реактивный самолёт за 3ч пролетел 2580км пути, а вертолёт за 2 ч - 430км пути . Во скольк?? раз скорость реактивногосамолёта больше скорости вертолёта
Математика
Реактивный самолёт за 3ч пролетел 2580км пути, а вертолёт за 2 ч - 430км пути . Во скольк?? раз скорость реактивногосамолёта больше скорости вертолёта
Ответ(ы):
Гость:
1) 2580:3=860 2)430:2=215 3)860:215=4 ответ: в 4 раза скорость самолёта больше чем скорость вертолета
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