РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТААААА Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказываний писателя А.М. Горького: « Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу речь точной, образной, выразительной » .По Л...

Русский язык

РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТААААА Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказываний писателя А.М. Горького: « Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу речь точной, образной, выразительной » .По Л.Куклину. вот текст: (1)Встречи с этими людьми вот уже в четвёртый раз происходили у меня примерно в одно и то же время у начала довольно крутой каменистой тропы, сбегающей к морю. (2)На обычном и весьма потрёпанном «Орлёнке» катился симпатичный пацан лет десяти, а впереди на прекрасном велосипеде восседала его мама. (3)У этой круто уходящей вниз каменистой тропы она неловко сходила с велосипеда и неуклюже начинала семенить по осыпи. (4)Мальчишка застывал наверху. (5)И всякий раз повторялась одна и та же сцена. (6)— Слезай... — даже не оборачиваясь, начинала твердить мать. (7)— Слезай сейчас же! (8)Дальше мы идём пешком. (9)— Ну, мамочка... (10)Можно, я съеду? — просительно тянул мальчишка. (11)— Мамочка... (12)И он приводил неоспоримый технический аргумент: (13)— У меня же тормоза хорошие... (14)— Слезай с велосипеда... — ровным голосом продолжала мать, глядя вниз, чтобы не подвернуть ногу. (15)— Это опасная, крутая тропа. (16)Дальше ты должен идти пешком... (17)Я понимал, как мальчишке хотелось съехать, как хотелось испытать себя! (18)Но он, видимо, очень любил свою мать и был весьма дисциплинированным сыном. (19)Он мучительно сопел, снедаемый тайным желанием испытать себя на спуске, который, наверное, казался ему головокружительным цирковым аттракционом. (20)Он горестно вздыхал и начинал спускаться следом за молодой женщиной. (21)Мелкие камешки чугунного цвета, подымая сухую белую пыль, струйками сыпались из-под его кроссовок. (22)— А ты прилично ездишь... — сказал я ему однажды. (23)— У меня есть идея! (24)Давай сегодня после обеда встретимся на тропе. (25)С велосипедом. (26)Я тебя подстрахую... (27)— Ну, давай! — сказал я, когда мы встретились в назначенное время. (28)— Только сначала, для первого раза, не слишком разгоняйся. (29)Я встал на тропе в единственном по- настоящему опасном месте, чтобы перехватить мальчишку в случае чего. (30)Махнул ему рукой — он ринулся вниз. (31)Первый спуск, как того и следовало ожидать, оказался неудачным. (32)В крутом вираже мальчишка не удержался и с разгона примчался в заросли прибрежной ежевики. (33)То, что он сначала принял за кровь, пропахав на спине приличное расстояние в кустарнике, оказалось просто спелым ягодным соком... (34)— Ничего... (35)В море отмоешь... — утешил я его, помогая выбраться на тропу, и полувопросительно добавил: (36)— Давай снова? (37)Он кивнул и начал карабкаться к повторному старту; поцарапанный нос его отчаянно задрался вверх. (38)На втором спуске велосипед попал в желобок, заполненный гравием, колёса буксанули, и мальчишка вылетел из седла через голову. (39)Замазав слюной ссадины на локтях и колене, он снова упрямо полез вверх. (40)При новом лихом спуске — с ветерком, с воплем — велосипед, словно вздыбленный всадником мустанг, затормозил на узкой полоске галечного пляжа... (41)Славный мальчишка был горд и счастлив неописуемо.... (42)Мы отмыли в море наши боевые шрамы, выстирали запылённую одежду. (43)Домой по тропе, которая уже не казалась такой крутой и опасной, мы подымались вместе. (44)Одной рукой я придерживал на плече «Орлёнка», а другой — обнимал узкие, но крепкие и горячие плечики. (45)А потом мальчишка улыбнулся и взял меня за руку своей твёрдой ладошкой. (46)И мы пошли дальше, держась за руки. (47)И я гордился тем, что со мной рядом шёл настоящий мужчина.

Автор: Гость