РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТААААА Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказываний писателя А.М. Горького: « Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу речь точной, образной, выразительной » .По Л...
Русский язык
РЕБЯТ,ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТААААА Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказываний писателя А.М. Горького: « Русский язык необыкновенно богат наречиями, которые делают нашу речь точной, образной, выразительной » .По Л.Куклину. вот текст: (1)Встречи с этими людьми вот уже в четвёртый раз происходили у меня примерно в одно и то же время у начала довольно крутой каменистой тропы, сбегающей к морю. (2)На обычном и весьма потрёпанном «Орлёнке» катился симпатичный пацан лет десяти, а впереди на прекрасном велосипеде восседала его мама. (3)У этой круто уходящей вниз каменистой тропы она неловко сходила с велосипеда и неуклюже начинала семенить по осыпи. (4)Мальчишка застывал наверху. (5)И всякий раз повторялась одна и та же сцена. (6)— Слезай... — даже не оборачиваясь, начинала твердить мать. (7)— Слезай сейчас же! (8)Дальше мы идём пешком. (9)— Ну, мамочка... (10)Можно, я съеду? — просительно тянул мальчишка. (11)— Мамочка... (12)И он приводил неоспоримый технический аргумент: (13)— У меня же тормоза хорошие... (14)— Слезай с велосипеда... — ровным голосом продолжала мать, глядя вниз, чтобы не подвернуть ногу. (15)— Это опасная, крутая тропа. (16)Дальше ты должен идти пешком... (17)Я понимал, как мальчишке хотелось съехать, как хотелось испытать себя! (18)Но он, видимо, очень любил свою мать и был весьма дисциплинированным сыном. (19)Он мучительно сопел, снедаемый тайным желанием испытать себя на спуске, который, наверное, казался ему головокружительным цирковым аттракционом. (20)Он горестно вздыхал и начинал спускаться следом за молодой женщиной. (21)Мелкие камешки чугунного цвета, подымая сухую белую пыль, струйками сыпались из-под его кроссовок. (22)— А ты прилично ездишь... — сказал я ему однажды. (23)— У меня есть идея! (24)Давай сегодня после обеда встретимся на тропе. (25)С велосипедом. (26)Я тебя подстрахую... (27)— Ну, давай! — сказал я, когда мы встретились в назначенное время. (28)— Только сначала, для первого раза, не слишком разгоняйся. (29)Я встал на тропе в единственном по- настоящему опасном месте, чтобы перехватить мальчишку в случае чего. (30)Махнул ему рукой — он ринулся вниз. (31)Первый спуск, как того и следовало ожидать, оказался неудачным. (32)В крутом вираже мальчишка не удержался и с разгона примчался в заросли прибрежной ежевики. (33)То, что он сначала принял за кровь, пропахав на спине приличное расстояние в кустарнике, оказалось просто спелым ягодным соком... (34)— Ничего... (35)В море отмоешь... — утешил я его, помогая выбраться на тропу, и полувопросительно добавил: (36)— Давай снова? (37)Он кивнул и начал карабкаться к повторному старту; поцарапанный нос его отчаянно задрался вверх. (38)На втором спуске велосипед попал в желобок, заполненный гравием, колёса буксанули, и мальчишка вылетел из седла через голову. (39)Замазав слюной ссадины на локтях и колене, он снова упрямо полез вверх. (40)При новом лихом спуске — с ветерком, с воплем — велосипед, словно вздыбленный всадником мустанг, затормозил на узкой полоске галечного пляжа... (41)Славный мальчишка был горд и счастлив неописуемо.... (42)Мы отмыли в море наши боевые шрамы, выстирали запылённую одежду. (43)Домой по тропе, которая уже не казалась такой крутой и опасной, мы подымались вместе. (44)Одной рукой я придерживал на плече «Орлёнка», а другой — обнимал узкие, но крепкие и горячие плечики. (45)А потом мальчишка улыбнулся и взял меня за руку своей твёрдой ладошкой. (46)И мы пошли дальше, держась за руки. (47)И я гордился тем, что со мной рядом шёл настоящий мужчина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Великий русский писатель А. М. Горький утверждает: «Нет ничего такого, что нельзя было бы уложить в простые ясные слова». Действительно, язык настолько богат и обладает такими неисчерпаемыми возможностями для говорящего на нем человека, что любая мысль, даже самая сложная, может быть передана им, причем простыми и ясными словами. В художественном тексте эти «простые и ясные слова» помогают создавать образы, и здесь на помощь писателю приходят изобразительные средства языка. Н. Тэсс рассказывает о драматической ситуации: в мирный летний день при большом скоплении народа на якоре, поднятом из моря, увидели бомбу. Было принято решение вызвать сапёров, но ждать их было опасною, и капитан принимает решение «уйти из порта в море и там попытаться утопить бомбу». Писательница очень талантливо изображает происходящее. Особенно ярким получился у неё образ «черной гостьи» из прошлого – бомбы. Обратимся к предложению №9. В нём есть антитеза: «прекрасен и тих летний день» и ужасна «чёрная гостья, вернувшаяся из прошлого», она «со злобным упорством напоминала о военных днях». В этом же предложении есть эпитет (упорство названо «злобным»); метафора «чёрная гостья» в тексте используется несколько раз (предложение № 9, 36). C помощью этих изобразительныхсредств показана трагичность происходящего. Очень интересно предложение 36. В нём используется олицетворение: бомба описана, как нечто живое, она похожа на какое-то страшное морское существо: безвольно уходит на ожидающее её последнее ложе, «злые щупальца чёрной гостьи уже не смогут дотянуться до белого света, принести беду и смерть».Здесь тоже простые, понятные слова, но очень ёмкие выразительные средства: эпитеты «шумно и безвольно», «злые»; фразеологизм «белый свет». Всё это усиливает эмоциональное восприятие изображаемого… Таким образом, на примере текста Т.Н. Тэсс мы убеждаемся, что «простые и ясные слова», попавшие в руки писателя-мастера, помогают нам яснее представить картину происходящего, понять авторский замысел, «услышать» мысли героев, узнать, какие чувства они испытывали
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