Ребят сейчас кр помогите плиз , очень надо Написать сочинение на тему какими выр??стут Павлуша и Ява на украинском языке , ребят помогите дам много балов

Українська література

Ребят сейчас кр помогите плиз , очень надо Написать сочинение на тему какими выр??стут Павлуша и Ява на украинском языке , ребят помогите дам много балов

Автор: Гость