Ребят сейчас кр помогите плиз , очень надо Написать сочинение на тему какими выр??стут Павлуша и Ява на украинском языке , ребят помогите дам много балов

Українська література
Ребят сейчас кр помогите плиз , очень надо Написать сочинение на тему какими выр??стут Павлуша и Ява на украинском языке , ребят помогите дам много балов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пройшовши через усі негаразди в своєму житті, думаю вони виростуть мужніми, сильними, а головне дружніми. Ніколи не зможуть забути свою справжню дитячу дружбу!
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