РЕБЯТА ПОММОГИТЕ СРОЧНО) Алёнка положила одежду у берёзки и вошла в воду, нащупывая песчаное дно ногами. Когда вода дошла до пояса, она присела и, шлёпая ногами, поплыла к противоположному берегу; на середине чувствовалось сла...

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РЕБЯТА ПОММОГИТЕ СРОЧНО) Алёнка положила одежду у берёзки и вошла в воду, нащупывая песчаное дно ногами. Когда вода дошла до пояса, она присела и, шлёпая ногами, поплыла к противоположному берегу; на середине чувствовалось слабое течение, и Алёнка, перевернувшись на спину, долго лежала, глядя в беспредельное небо, уже наполнявшееся солнцем. Аленка долго плавала, погружая лицо в воду и разглядывая дно и снующих в водорослях рыбок. Под водой был свой мир. На середине реки, где уже лежала густая полоса солнца и под водой было светло, тихое течение замечалось по еле-еле шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она приближалась к затенённому берегу, свет и под водой менялся, и там чудились глубокие провалы, заполненные тьмой и тайнами. Тень от тела Алёнки коснулась тёмного рака, шевелящего усами, и он тут же исчез куда-то. Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять присмотрелась и увидела: среди разметавшегося куста водорослей сновали рыбёшки, неожиданно бросавшиеся врассыпную, но не покидавшие, однако, пределов просторного куста. Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок, никак не желавших отдаляться от своего куста. (166 слов) (По П. Проскурину) Грамматические задания 1. Сгруппировать слова по виду орфограмм: В 1,2-м абзацах 2. Сделать морфологический разбор слова: Шевелившимися 3. Разобрать слова по составу: Песчаное, заполненные, разметавшегося 4. Выполнить синтаксический разбор предложения: Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок, никак не желавших отдаляться от своего куста.

Автор: Гость