Решение задачи разными способами:в бидоне было 30 литров молока,из него налили мол??ко в банки,в одну 5 литров,в другую 3 литра.Сколько литров молока осталось в бидоне?.
Математика
Решение задачи разными способами:в бидоне было 30 литров молока,из него налили мол??ко в банки,в одну 5 литров,в другую 3 литра.Сколько литров молока осталось в бидоне?.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30-5 1) 2)25+3=28 3)30-28=2
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