Решение задачи разными способами:в бидоне было 30 литров молока,из него налили мол??ко в банки,в одну 5 литров,в другую 3 литра.Сколько литров молока осталось в бидоне?.

Математика

Решение задачи разными способами:в бидоне было 30 литров молока,из него налили мол??ко в банки,в одну 5 литров,в другую 3 литра.Сколько литров молока осталось в бидоне?.

Автор: Гость