Реши примеры: (8×6-36÷6)÷6×3+5×9

Математика
Реши примеры: (8×6-36÷6)÷6×3+5×9
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вот держи это легко для меня
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