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Реши уравнение . у÷9+48=60, 72-56÷с=64
Математика
Реши уравнение . у÷9+48=60, 72-56÷с=64
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У+432=540 у=540-432 у=108 -56/с=64-72 -56/с=-8 с=56÷(-8) с=-7
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