Реши уравненияХ-12=0 25+Х=25 Х:108=1 У:1=37 Х×15=0 Х×18=18
Математика
Реши уравненияХ-12=0 25+Х=25 Х:108=1 У:1=37 Х×15=0 Х×18=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - 12 = 0 х = 0 + 12 х = 12 Ответ : х = 12 25 + х = 25 х = 25 - 25 х = 0 Ответ : х = 0 х : 108 = 1 х = 1 * 108 х = 108 Ответ : х = 108 у : 1 = 37 х = 37 * 1 х = 37 Ответ : х = 37 х * 15 = 0 х = 0 : 15 х = 0 Ответ : х = 0 х * 18 = 18 х = 18 : 18 х = 1 Ответ : х = 1
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