Решить неравенство 2+х-|2x+1|lt;-3

Гость: Гость:

2+x-|2x+1|<-3 Приравняем подмодульное выражение к нулю и найдем точку, в которой подмодульное выражение меняет знак: 2x+1=0 x=-0,5 Нанесем эту точку на числовую прямую: ____________-0,5_________________ Мы получили два промежутка. Найдем знаки подмодульного выражения на каждом промежутке: _____-______-0,5______+______ Раскроем модули на каждом промежутке: 1) x<-0,5 На этом промежутке подмодульное выражение отрицательно, поэтому раскроем модуль со сменой знака: 2+x+2x+1<-3 3x+3<-3 3x<-3-3 3x<-6 x<-2 Решение этого промежутка: x <-2 2)x>=-0,5 На этом промежутке подмодульное выражение положительно, поэтому модуль раскроем без смены знака: 2+x-2x-1<-3 -x+1<-3 -x<-4 x>4 Ответ: x e (- беск.; -2)U(4; + беск.)