Решит неравенство (x-3)^2 lt; корень из 5 (x-3) Решите пожалуйста. Ответы без смысла считаю как нарушение!!!

Алгебра

Решит неравенство (x-3)^2 lt; корень из 5 (x-3) Решите пожалуйста. Ответы без смысла считаю как нарушение!!!

Автор: Гость