Решит неравенство (x-3)^2 lt; корень из 5 (x-3) Решите пожалуйста. Ответы без смысла считаю как нарушение!!!
Алгебра
Решит неравенство (x-3)^2 lt; корень из 5 (x-3) Решите пожалуйста. Ответы без смысла считаю как нарушение!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-3)²-√5 (x-3)<0 (x-3)(x-3-√5)<0 x-3=0 x=3 x-3-√5=0 x=3+√5 + _ + __________________________________ 3 3+√5 x∈(3;3+√5)
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