Решить примеры ПО ДЕЙСТВИЯМ!! :)(
Математика
Решить примеры ПО ДЕЙСТВИЯМ!! :)(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)86*101=8686 2)2116:46=46 3)107+8686=8793 4)8793-2008=6785 5)6785-46=6739 ----------------------------------------------- 1)123*60=7380 2)1356:12=113 3)5041:71=71 4)71*15=1065 5)7380+113=7493 6)7493+1065=8558
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