Помогите пожалуйста! решите уравнение: (х + 1,7) (4х - 8,4) = 0 учительница сказала что там два уровнения или или! Напишите с обяснениям правда даю все свои 80 балов только не удаляйте
Математика
Помогите пожалуйста! решите уравнение: (х + 1,7) (4х - 8,4) = 0 учительница сказала что там два уровнения или или! Напишите с обяснениям правда даю все свои 80 балов только не удаляйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Система уравнений: x +1.7 = 0 => x = -1.7 4x-8.4 = 0 => x = 2.1
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