Помогите пожалуйста! решите уравнение: (х + 1,7) (4х - 8,4) = 0 учительница сказала что там два уровнения или или! Напишите с обяснениям правда даю все свои 80 балов только не удаляйте

Математика

Помогите пожалуйста! решите уравнение: (х + 1,7) (4х - 8,4) = 0 учительница сказала что там два уровнения или или! Напишите с обяснениям правда даю все свои 80 балов только не удаляйте

Автор: Гость