Кто такой вежливый человек.
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Кто такой вежливый человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вежливый человек воспитанный
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