Какие чувства входят в особую группу высших чувств? а. Интеллектуальные б. Физические в. Эстетические г. Нравственные.

Обществознание

Какие чувства входят в особую группу высших чувств? а. Интеллектуальные б. Физические в. Эстетические г. Нравственные.

Автор: Гость