Решить скобка открывается восемнадцать семь двенадцатых плюс три один пятых скобка закрывается минус семь пять двенадцатых
Математика
Решить скобка открывается восемнадцать семь двенадцатых плюс три один пятых скобка закрывается минус семь пять двенадцатых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18 7/12+3 1/5)-7 5/12=21 47/60-7 5/12=14 22/60=14 11/30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЕ: три восьмых умножить на девять одинна??цатых(обыкновенные дроби)
Русский язык