Решить скобка открывается восемнадцать семь двенадцатых плюс три один пятых скобка закрывается минус семь пять двенадцатых

Математика
Решить скобка открывается восемнадцать семь двенадцатых плюс три один пятых скобка закрывается минус семь пять двенадцатых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18 7/12+3 1/5)-7 5/12=21 47/60-7 5/12=14 22/60=14 11/30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(80386 + 97) : (99206 + 794 - 99987) · 6 : 41;
Ответить
Алгебра
Как найти значение многочлена
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЕ: три восьмых умножить на девять одинна??цатых(обыкновенные дроби)
Ответить
Русский язык
Синонимы написать в порядке возрастания микроскопические маленький миниатюрный
Ответить
Математика
How read the dialogue and say what Jim likes to do and what his best hobby is
Ответить