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Решить уравнение 835-11*p=758
Математика
Решить уравнение 835-11*p=758
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
835-11р=758 11р=835-758 11р=77 р=77:11 р=7 Ответ: р=7.
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