Решите 3 задачу, пожалуйста
Информатика
Решите 3 задачу, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На блок-схему переведи,вроде так это выглядит.
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