Решите что над чертой срочно.

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Эти формулы тебе в помощь: Уравнение cos x = a; x = ± arccos a + 2πk, где k – любое целое число. arccos (-a) = π – arccos a. Уравнение sin x = a; x = arcsin a + 2πk x = π – arcsin a + 2πk. Эти две формулы можно объединить в одну: x = (–1)^n arcsin a + πn