Решите что над чертой срочно.
Математика
Решите что над чертой срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эти формулы тебе в помощь: Уравнение cos x = a; x = ± arccos a + 2πk, где k – любое целое число. arccos (-a) = π – arccos a. Уравнение sin x = a; x = arcsin a + 2πk x = π – arcsin a + 2πk. Эти две формулы можно объединить в одну: x = (–1)^n arcsin a + πn
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Расскажите о букве Г, какой у неё характер (мягкий, веселый, настойчивый, упорный) ; как этот характер может проявляться в поступках (кричит, коман...
Математика