Решите неравенство √х+3≤-2

Математика
Решите неравенство √х+3≤-2
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Гость:
√х+3≤-2 √х≤-2-3 √х≤-5 х ≤25
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