Решите плиз {18 7/12+3 1/5}-7 5/12
Математика
Решите плиз {18 7/12+3 1/5}-7 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18/7+3/5)-35/12 90+21/35-35/12 111/35-35/12 1332-1225/420 107/420
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника
Математика
Соедените по порядку точки a b c d отрезками. Провкрьте, является ли полученный четы??ёхугольник прямоугольником.
Алгебра
После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.
Английский язык