Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника
Математика
Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(а+в)*2 1) 7+7=14 см две стороны 2) 56-14=42 см две другие стороны 3) 42:2-21 см ,значит длина 4) S=a*b=7*21= 147 кв см площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Соедените по порядку точки a b c d отрезками. Провкрьте, является ли полученный четы??ёхугольник прямоугольником.
Алгебра
После того как туристы прошли 30% намеченного пути, им осталось еще 63 км. Какова дли??а намеченного пути? Помогите пожалуйста. Очень срочно.
Английский язык