Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника

Математика
Решите задачу используя формулы: Периметр прямоугольника 56 см,а одна из его сторо?? равна 7 см.Найдите площадь прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=(а+в)*2 1) 7+7=14 см  две стороны 2) 56-14=42 см две другие стороны 3) 42:2-21 см ,значит длина 4) S=a*b=7*21= 147 кв см площадь
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