Закончить запись : 25 дес. * 3 = 9 сот. * 8 = 16 сот. * 4 = 37дес. * 2=
Математика
Закончить запись : 25 дес. * 3 = 9 сот. * 8 = 16 сот. * 4 = 37дес. * 2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 дес. * 3 =750 (250) 9 сот. * 8 = 7200 (900) 16 сот. * 4 = 6400 (1600) 37 дес * 2 = 740 (370) В скобках написаны то , что находится в начале примера.
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