Пяте будь ласка дуже потрібно (Cao)x * (P2O5)y * (H2O)z

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СаО=56 атомная масса Р2О5=54 атомная масса Н2О=16 атомная масса Например:СаО (40+16=56) Р2О5=(31+21=54) Н2О=16 Развернутый пример: Са атомная масса 40;О атомная масса 16 итого плюсуем атомные массы =56 атомная масса СаО; Н2 валентность всегда 1,О (кислород)=16 атомная масса,значит так и остается атомная масса 16 Н2О; Р2 атомная масса( 31 +2);О (кислород)атомная масса 16,значит( 16+5=54)Решение (31+2+21=54)