Напишите, пожалуйста, структурную формулу 2-изопропилпентана
Химия
Напишите, пожалуйста, структурную формулу 2-изопропилпентана
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