ПОМОГИТЕ.Написать уравнение параболы,которая пересекает ось абсцисс в точках с а??сциссами x=1 и x=2,а ось ординат в точке с ординатой y=0,5

Математика

ПОМОГИТЕ.Написать уравнение параболы,которая пересекает ось абсцисс в точках с а??сциссами x=1 и x=2,а ось ординат в точке с ординатой y=0,5

Автор: Гость