ПОМОГИТЕ.Написать уравнение параболы,которая пересекает ось абсцисс в точках с а??сциссами x=1 и x=2,а ось ординат в точке с ординатой y=0,5

Математика
ПОМОГИТЕ.Написать уравнение параболы,которая пересекает ось абсцисс в точках с а??сциссами x=1 и x=2,а ось ординат в точке с ординатой y=0,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну как бы : y=x^2(игрек равен икс в квадрате)
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