Помогите пожалуйста под №3
Математика
Помогите пожалуйста под №3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.075 пять тысячь семьдесят пять 418.093 четыреста восемнадцать тысячь девяноста три 540.780 пятьсот сорок тысяч семсот восем десят. И так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложения ,употребив слова в роли подлежащего ,а сказуемое -в форме глагола в прошедшем времени. Слова:ралли,инкогнито,хеппи-энд.
Математика
Укажите среди данных произведенний разложение на простые множители числа m+n, если m=777 и n=999? А)2×3 ×37 B)2×3×37 С)2×3×37 D)2×3×37
Алгебра