Взаимодействие растения с условиями окружающей среды Помогите!

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Растения имеют огромное влияние на окружающую среду. Они очищают воздух, поглощая углекислый газ и выделяя кислород, увлажняют его, испаряя влагу. Корни растений сохраняет структуру почвы и предохраняет его от разрушения. Растения также изменяют состав почвы, поглощая из него одни вещества и выделяя в него другие.