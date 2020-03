Русские фразеологизмы и их английские аналоги (3-5 штук)

Гость: Гость:

Взять себя в руки. – To take oneself in hand. (букв.: «Взять себя в руку») Вилами на воде писано. – It’s still all up in the air. (букв.: «Это ещё всё в воздухе») Висеть на волоске. – To hang by a thread. (букв.: «Висеть на нитке») Висеть на телефоне. – To sit on the phone. (букв.: «Сидеть на телефоне») Водить кого-либо за нос. – To draw the wool over someone’s eyes. (букв.: «Натянуть шерсть на глаза кому-нибудь»)