Какие хвойные деревья зимой не остаются зелёными?

Окружающий мир
Какие хвойные деревья зимой не остаются зелёными?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лиственница, Кемпфера, болотный кипарис,метасеквойя,
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