Ребят выручайте оч надо заранее спасибо
География
Ребят выручайте оч надо заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нечего не видно ( без обид но нечего не видно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1)отрезки равны, если равны их ... 2)окружности равны, если равны их... 3)квадраты равны, если равны их ... 4)фигуры равн...
Математика
По плану бригада из 5 человек должна была убрать урожай морковь с поля площадью 3.4 ??а за пять дней через два дня после начала работы двое рабочих...
Математика
Рис содержит 75% а овес содержит 60% крахмала Сколько нужно взятьь овса ятобы получи??ь столько крахмала, сколько содержится в 5 кг риса?