По комедии Недоросль Написать сочинение. Выбрать одну из цитат

Литература
По комедии Недоросль Написать сочинение. Выбрать одну из цитат
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Гость:
Комедия Недоросль очень захватывает действиями и развитием происшествий!
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