Петя хочет на свой день рождения угостить гостей пиццей,причем так,чтобы каждому ??з семерых,включая Петю,досталось хотя бы по 3 куска.Каждая пицца разрезания на 8 кусков.Сколько пиццы должен заказать Петя?

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Петя хочет на свой день рождения угостить гостей пиццей,причем так,чтобы каждому ??з семерых,включая Петю,досталось хотя бы по 3 куска.Каждая пицца разрезания на 8 кусков.Сколько пиццы должен заказать Петя?

Автор: Гость