Петя хочет на свой день рождения угостить гостей пиццей,причем так,чтобы каждому ??з семерых,включая Петю,досталось хотя бы по 3 куска.Каждая пицца разрезания на 8 кусков.Сколько пиццы должен заказать Петя?
Математика
Петя хочет на свой день рождения угостить гостей пиццей,причем так,чтобы каждому ??з семерых,включая Петю,досталось хотя бы по 3 куска.Каждая пицца разрезания на 8 кусков.Сколько пиццы должен заказать Петя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7*3=21(кусков) -нужно для всех.2)8*3=24(куска) - если закажет три пиццы.Ответ: 3 пиццы.
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